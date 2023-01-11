Neron yakalandı. Eski eşi ve mahalleliye dehşet yaşatmıştı

Sultangazi'de eski eşi ve komşularını dehşeti yaşatmıştı; yakalandı. Sultangazi'de eski eşi G.İ.'yi dövüp komşularının araçlarını yakan Aydın Ö. yakalandı
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 çocuk annesi G.İ. (40), 5 yıl önce boşandığı Aydın Ö. (44) tarafından feci şekilde dövüldü.
Saldırgan kendisine engel olan komşuların araçlarını ise yaktı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Aydın Ö.'yü gözaltına aldı.
Aydın Ö. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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