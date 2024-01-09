Sultangazi’de 5 yaşındaki çocuk servis aracının altında kalarak can verdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2054 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokağa dönen servis sürücüsü, Muhammet Enes Memiş'i (5) göremeyerek ezdi. Bir süre bekleyen sürücü, daha sonra durumu fark ederek çocuğun üzerinden aracı çekti. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gönderilen ekiplerin yaptığı incelemede Muhammet Enes Memiş'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemeler yaparken, savcı ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Memiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

Diğer yandan Memiş'in ağabeyi Yasin Memiş'in de yaklaşık 2 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

“AİLESİ İÇİN BÜYÜK BİR İMTİHAN"

Olayda ezilen çocuğa müdahalede bulunan sağlık görevlisi Köksal Duman, “İş çıkışı buradan geçerken kalabalığı gördüm. Kalabalıktaki arkadaşlar sağlık çalışanı olduğum için müdahale etmemi söylediler. Nabzını kontrol ettim, nabzı yoktu. Gelen ekipler onun öldüğünü açıkladı. Allah ailesine sabır versin, zor ve üzücü bir olay. Ağabeyi de 50. Yıl İlçesi'nde trafik kazasında hayatını kaybetti. Ailesi için büyük bir sınavdı ve babası da kalp krizi geçirdi" dedi.