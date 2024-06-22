Sultangazi'de cami önüne bırakılan bebek olayında 3 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sultangazi'de cami önüne bırakılan bebek olayında 3 kişi yakalandı

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde, bir cami önüne bırakılan bebek olayıyla ilgili 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Dün cami önünde bulunan bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kontrol altına alındı.

Yapılan soruşturmada, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö. (17) isimli şahısların, aslında bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, ancak sonrasında bırakmaktan vazgeçip yalan beyan verdikleri ortaya çıktı.

Araştırmaların devamında, İ.Ö.'nün amcasının oğlu R.Ö. (17) tarafından arandığı ve bebeğin R.Ö. tarafından kendisine getirildiği belirlendi. Bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) olduğu tespit edildi.

G.D. tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Son Haberler
Alevler otobana gelmeden söndürüldü Gündem
Alevler otobana gelmeden söndürüldü
A Milli Takım'da büyük kriz. Montella kara kara düşünüyor Spor
A Milli Takım'da büyük kriz. Montella kara kara düşünüyor
Köy muhtarından arsa alanlara pankartlı uyarı Gündem
Köy muhtarından arsa alanlara pankartlı uyarı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı alanlar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi Gündem
Batman'ın Gercüş ilçesinde bazı alanlar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi
Estetik operasyonlar sonrası neredeyse 20 yaş gençleşti Video
Estetik operasyonlar sonrası neredeyse 20 yaş gençleşti
Düğün konvoyunda çakar kullanan sürücüye 6.439 lira ceza Gündem
Düğün konvoyunda çakar kullanan sürücüye 6.439 lira ceza
Gaziantep'te hayvanat bahçesinki maymuna sigara içirdiler Video
Gaziantep'te hayvanat bahçesinki maymuna sigara içirdiler