Sultangazi'de cami önüne bırakılan bebek olayında 3 kişi yakalandı

Dün cami önünde bulunan bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek kontrol altına alındı.

Yapılan soruşturmada, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö. (17) isimli şahısların, aslında bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, ancak sonrasında bırakmaktan vazgeçip yalan beyan verdikleri ortaya çıktı.

Araştırmaların devamında, İ.Ö.'nün amcasının oğlu R.Ö. (17) tarafından arandığı ve bebeğin R.Ö. tarafından kendisine getirildiği belirlendi. Bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) olduğu tespit edildi.

G.D. tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.