Sultangazi'de düğün konvoyuna para cezası yağdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine plakadan kimlik belirlenen sürücülere 11 bin 730 lira para cezası kesildi.

Olay, 1 Eylül Pazar günü Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Cadde'de ilerleyen düğün konvoyu, trafiği keserek meşale yaktı halay çekti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, araç plakalarından kimlik belirledi. 5 araç sürücüsüne, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, saygısızca araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerde durmak ve konvoy oluşturma maddeleri uyarınca toplamda 11 bin 730 TL para cezası kesildi.

Öte yandan sürücülerden M.B., K.B., A.Ö., F.A. isimli kişiler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.