Kamyonunun damperi devrildi! Sürücü saniyelerle ölümden kurtuldu

Olay Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu mıcırları boşaltıyordu.
Açık olan damper bir anda yan yattı.
O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir kaç saniye önce damperin devrildiği tarafta bulunan sürücü şans eseri ölümden döndü.
(Kaynak: DHA)
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