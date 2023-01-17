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Kamyonunun damperi devrildi! Sürücü saniyelerle ölümden kurtuldu

İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi kameraya yansıdı. Sürücü damperin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:40
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Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperinin devrildi. Sürücü damperin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Kamyonunun damperi devrildi! Sürücü saniyelerle ölümden kurtuldu
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Olay Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Bir hafriyat kamyonu mıcırları boşaltıyordu.

Açık olan damper bir anda yan yattı.

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir kaç saniye önce damperin devrildiği tarafta bulunan sürücü şans eseri ölümden döndü.

(Kaynak: DHA)

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