Sultangazi’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi ile S Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halindeki 34 ERP 065 plakalı otomobil, 34 BCL 149 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 BCL 149 plakalı araç aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 34 BCL 149 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın yolcu kazayı hafif yaralarla atlattı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Hasar alan iki araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.