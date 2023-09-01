Sultanhisar’da incir hırsızı yakalandı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bir bahçeden 35 kilogram incir çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Sultanhisar’da incir hırsızı yakalandı

Salavatlı Mahallesi’nde bir şahıs tarafından bahçesinde bulunan incirlerinin çalındığı ihbar edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbarın alınmasına müteakip detaylı araştırma sonucu Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu çifte kahveler mevkiinde tespit edilen şüpheli araç durduruldu. Araç içerinde üç kasa içerisinde yaklaşık 35 kilogram incir ele geçirilerek E.G. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Aracın trafikten men olduğu tespit edilerek sürücüye 1979 TL idari para cezası uygulandı.

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