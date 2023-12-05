Sumatra'da Yanardağ patladı. 75 dağcıdan 11'i hayatını kaybetti

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nın patlaması nedeniyle bölgede bulunan 75 dağcıdan 11’i ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Sumatra'da Yanardağ patladı. 75 dağcıdan 11'i hayatını kaybetti

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda dün patlama meydana geldi. Yetkililer, yanardağın lav ve kül püskürtmesi sırasında bölgede bulunan 11 dağcının bugün ölü bulunduğunu açıkladı. Kayıp 12 dağcı için arama çalışmaları başlatılırken, patlama sırasında bölgede 75 dağcının olduğu ve şu ana kadar 3 dağcının canlı bulunduğu kaydedildi.

Marapi Yanardağı’nda bugün küçük bir patlamanın daha meydana gelmesi nedeniyle kayıp dağcıları arama çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Pasifik’teki Ateş Çemberi’nde bulunan ve 127 aktif yanardağa sahip Endonezya’da dün faaliyete geçen Marapi Yanardağı, gökyüzüne 3 km kadar yüksekliğe kül püskürtmüş, yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkartarak bölge sakinlerinin kratere 3 kilometreden fazla yaklaşmasını yasaklamıştı.

Adadaki en aktif yanardağlardan biri olan Marapi Yanardağı’nda en ölümcül patlama, 1979 yılında meydana gelmiş, 60 kişi hayatını kaybetmişti.

yanardag.jpg

yanardag-001.jpg

zxczxc.jpg

zvxvxcvcxvcx.jpg

Öne Çıkanlar
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Son Haberler
Lille taraftarı Beşiktaş'ı taklit etti. Sahaya oyuncaklarla doldu Spor
Lille taraftarı Beşiktaş'ı taklit etti. Sahaya oyuncaklarla doldu
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir?
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi' Gündem
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi'
Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi? Magazin
Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı. Evlatlıktan reddedildi mi?
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü Dünya
Tayland'da otobüs ağaca çarptı 14 kişi öldü
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor Yaşam
Artçılarla çöken bahçenin altında tek odalı yer ortaya çıktı. Odanın içindekini herkes merak ediyor
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı Ekonomi
Avrupa'nın önde gelen jet kiralama şirketi BAE'ye satıldı