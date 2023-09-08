Sumudica başlar başlamaz ilk hamlesini yaptı: G.Saraylı oyuncuyu istemiyorum

Gaziantep FK'da göreve başlayan Rumen teknik adam ilk kararını verdi ve yönetime iletti.

Sumudica başlar başlamaz ilk hamlesini yaptı: G.Saraylı oyuncuyu istemiyorum

Gaziantep FK'da sürpriz bir kararla göreve getirilen Rumen teknik direktör Sumudica, hızlı başladı.

Sumudica, sözleşme imzalarken, ilk dönemde yanlış anlaşılan bir şaka yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Benim için kolay değildi ama kalbim açık şekilde geldim. Burayı kendi evim gibi hissediyorum. Burası daha önce bana her şeyi verdi. Ben de bu şehre her şeyi vermeye çalıştım. Bir röportajda şaka yapmak istedim, tabii bunun böyle problem olacağını düşünmedim. Daha sonra şehirde bu şakaya hassasiyet oluştu. Herkesten özür diledim. Ama çok geçti. Ondan itibaren hem ben hem şehir kaybetti. Tekrar herkesten özür diliyorum. Şu an buraya gelmek benim için büyük bir risk. Şu an bir takım alıyorum ama nasıl hazırlandığını bilmediğim bir takım alıyorum.

Hiçbir transfer yapmadım burada. Sadece daha önce çalıştığım 4-5 futbolcu tanıyorum. 3-4 futbolcu daha transfer edeceğiz. Yeni gelecek futbolcularla birlikte bu yıl iyi bir futbol oynatmaktır amacım. Düşmeyi şu an aklımdan dahi geçirmiyorum 20 yıllık kariyere sahibim. Hiçbir takımla bir alt lige düşmedim. Bu Gaziantep FK'de de olmayacak.

Farklı bir Sumudica bulacaksınız. Tabii o daha önce dans eden Sumudica'yı görmeyeceksiniz çünkü çok değiştim. Sadece futbola odaklanmak istiyorum. Eğer futbola her şeyi verirseniz o da size her şeyi verir. Yarın her şeyi değiştirmek için elimde sihirli bir değnek yok. Ama bu takım iyi bir futbol oynayacak. Her şeyini sahaya verecek. Ben kendi mantalitemi futbolcuya aşılayacağım. Buna uymayan saha dışında kalacak."

Sumudica, daha birinci gününde ilk radikal kararını verdi.

Rumen teknik adam, Galatasaraylı futbolcuyu istemediğini belirterek, yerine bir transfer yapılmasını talep etti.

Gaziantep basınından Telgraf'ın haberine göre Marius Sumudica, Galatasaray'dan kiralık olarak takımın kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'i takımında istemediğini yönetime iletti.

Rumen teknik adamın yabancı bir kaleci transfer edeceği iddia edildi.

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