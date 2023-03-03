﻿Marius Sumudica'dan şaşırtan karar

Rumen teknik direktör Marius Sumudica futboldan emekli olmayı kararlaştırdığını açıkladı.

Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Raed'i çalıştıran Sumudica, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti gelti. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor."

Sumudica, ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.