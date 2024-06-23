Sünger gibi içiyorlar. 6 günde 200 bin litre bira tüketildi

Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bira tüketimi rekor düzeye ulaştı.

Turnuvanın ilk 6 gününde(14 Haziran-19 Haziran) 200 bin litreden fazla bira tüketildiği açıklandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden takımlarını desteklemek için Almanya'ya giden taraftarların özellikle metrolardaki bistrolara saldırdığı ve 6 günde tam 44.588 litre bira içtikleri belirlendi.

Taraftar alanlarında ve statlarda içilenlerle birlikte bira tüketimin 200 bin litreyi geçtiği, şampiyonanın sonunda bu miktarın 500 bin litreye ulaşacağı ifade edildi.

Taraftarlar sıcak havada her gün tonlarca bira tüketirken, UEFA holiganların sarhoş olup olay çıkarmaması için biranın alkol oranını düşürmüştü.

Şampiyonanın resmi sponsoru Bitburger ile görüşen UEFA yetkilileri, holigan taraftar gruplarına düşük alkollü bira satılmasını kararlaştırdı.

Bitburger birada normalde yüzde 4.8 alkol bulunuyorken, statlarda satılan biraların alkol oranı sadece yüzde 2.8.

Ayrıca bir taraftara iki bardaktan fazlasına izin verilmiyor.

TARAFTARA EURO 24 KAZIĞI

Bu arada şampiyona öncesi yarım litresi 5.5 euro'dan satılan bira fiyatı şampiyona ile birlikte 7 euro'ya yükseldi.

Milli Takımlarını desteklemek için Almanya'ya gelen taraftarlar bira fiyatlarına büyük tepki gösteriyor ama içmeden de edemiyorlar.