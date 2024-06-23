Milli Takım'da Arda Turan'ın torpillisini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Hep yazıyorum ya, başka ülkede yaşayamam diye.

Öyle enteresan olaylara tanık oluyoruz ki.

Sosyal yaşantımızın her alanında.

Yer yüzünde, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan, böylesini görmek imkansız.

Euro 2024 için Almanya’da cirit atıyorum.

Maçları, yorumları, açıklamaları zaten her yerde buluyorsunuz.

Maşallah ağzı olan konuşuyor.

Bir TV kanalındaki yorumcu, Portekiz maçının Gürcistan’dan daha kolay olduğuna hükmetti. Hatta skor bile verdi. 3-1 ya da 2-1 kazanırız dedi iyi mi.

Neyse efendiler.

Toplanın bakalım size ne anlatacağım.

Futbolda ana kuraldır.

Hiç bir yerde yazılı olmayan, fakat herkesin bildiği kural: Tutanın ve atanın iyi olacak.

Milli takımın kalecileri en üst seviyede.

Şöyle bir bakayım. Ülkenin en iyi kalecilerini kim çalıştırıyor.

Emrah Karakovan..

Karşıma çıkan bu.

Allah, Allah!..

Bunca yıldır futbolun içindeyim böyle bir kaleci duymadım.

Peki nasıl oluyor da, ülkenin milli takımının kaleci hocası oluyor.

İşim gereği araştırdım. Sorup soruşturdum.

Hadi bilen bakayım karşıma kim çıktı dersiniz.

Arda Turan.

Mübarek, maydanoz gibi her taşın altından, üstünden, dört bir yandan çıkıyor.

Kampta prim kavgası Arda.

Uçakta gazeteciye saldırı Arda

Barda kavga Arda.

Hastane basıp kurşun yağdırma Arda

Fatih Terim Fonu diye bilinen olaya en çok parayı basan yine Arda..

Maşallah, sübhanallah.

Tü, tü, tüüüü!.

İşte Arda’nın; Galatasaray altyapısına aldırdığı Karakovan, aynı anda o güç ile Mille takımlarda part time görev yapıyor. Ardından Eyüpspor’da aynı görevi üstlenirken, aynı anda Türkiye A Milli Futbol takımı kaleci antrenörü.

Vallahi şaka gibi..

Bu hoca, maçlarda kaleye kimin geçeceğine karar verilmesi için baş etken.

Rüştü Reçber, Onur Kıvrak, Ramazan Kurşunlu gibi bir çok üst düzeyde oynamış..

Bilgi ve belge sahibi eski kaleciler var.

Sen kalk, Part Time iş ver.

Yaşayamam yaşayamam

Başka ülkede yaşayamam

Şimdi kalkıp, bu görevi yapacak kişi illa üst seviyede oynamış kaleci mi olmalı diyebilirsiniz.

Ayrıca Mourinho’da tercüman idi diye de eklenebilir.

Hayır efendim hayır. Mourinho örneği dünyada tek.

Türk Milli takımı kaleci hocası mutlaka belli kriterleri taşımalı.

Şöyle ki; büyük takımlarda forma giymeli.

Milli takımda yer almalı. En azından o kapasitede yeteneğe sahip olmalı.

Kulüp ve ülke takımı düzeyinde böylesine yüksek vitrin maç tecrübesi olmalı.

Sadece bu yönü ile değil, mental olarak kalecilerin çok üstünde donanıma sahip olmalı.

Yoksa kalkıp, Mert’e iki şut at. Altay’a yan top gönder. Uğurcan’a yüksek top çalıştır..

Bu kalecilerin bunlara ihtiyacı yok.

Kulüplerinde fazlası ile yapıyorlar.

Bu eldivenleri kafa olarak maça hazırlayacaksın.

Peki nasıl.

Yaşadıklarını aktarmak ve günün şartları ile pekiştirme yaparak.

Ara ki, bulasın.

Mehmet Büyükekşi, TFF başkanı koltuğunda. Sadece bu. O makamın iktidarı değil.

Dayısı, amcası, abisi olan federasyona kapağı atmış.

Sadece paylaştığım bu konu bile tam skandal.

Ya Montella’ya ne demeli.

Vay zıp, zıp İtalyan seni!..

Kapı gibi kontrat yap. Türkiye gibi ülkenin bayına geç. Teknik ekibini Arda, Küçük Hüsamettin, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa belirlesin.

Sen sadece Euro’lara bak. Koluna milyonluk hediye saat tak.

Yine bize hüsran, yine karanlık günler düşsün.

Oldu mu şimdi.