Sungurlu Barajı’nın yüzde 43 bölümü tamamlandı

Kaynak: İHA
Sungurlu Barajı’nın yüzde 43 bölümü tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çorum'un Sungurlu ilçesinde devam eden Sungurlu Barajı inşaatının yüzde 43'ünün tamamlandığını ve barajın 2025 yılında hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Baraj inşaatının dip savak, Batardo dolgusu ve zemin iyileştirme işlemlerinin tamamlandığını belirten Genel Müdür Balta, Sungurlu'da yapımı süren barajın ilçeye 6,3Hm3/yıl içme suyu sağlayarak 31 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Balta, homojen toprak dolgu yöntemiyle inşa edilen barajın maksimum su seviyesinde göl hacminin 70,03 hm, temel yüksekliğinin 35,50 metre, kret uzunluğunun 870 metre ve toplam 2 milyon 200 bin metreküp dolgu hacmine sahip olacağını aktardı.

Çorum'da sulama ve içme suyu sağlayacak olan projenin bölge için önemini iyi bildiklerini ifade eden Balta, amaçlarının projeyi hızla tamamlayarak, Sungurlu'nun tarım arazileri için su sıkıntısını kökten çözmek olduğunu dile getirdi.

58072.jpg

aw211258-02.jpg

aw211258-03.jpg

aw211258-04.jpg

aw211258-05.jpg

aw211258-06.jpg

aw211258-07.jpg

Son Haberler
Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor Spor
Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor
Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi Spor
Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi
Yüzdeki istenmeyen tüy ve kılları yok etmeye yarayan 9 bitkisel yöntem Keşfet
Yüzdeki istenmeyen tüy ve kılları yok etmeye yarayan 9 bitkisel yöntem
Ağlayan sahibini teselli etmeye çalışan kedi gönülleri fethetti Video
Ağlayan sahibini teselli etmeye çalışan kedi gönülleri fethetti
Hasan Arat sahaya indi. Taraftar coştu Spor
Hasan Arat sahaya indi. Taraftar coştu
Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden birisi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden birisi hayatını kaybetti
Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı Gündem
Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı