Sungurlu Barajı’nın yüzde 43 bölümü tamamlandı

Baraj inşaatının dip savak, Batardo dolgusu ve zemin iyileştirme işlemlerinin tamamlandığını belirten Genel Müdür Balta, Sungurlu'da yapımı süren barajın ilçeye 6,3Hm3/yıl içme suyu sağlayarak 31 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Balta, homojen toprak dolgu yöntemiyle inşa edilen barajın maksimum su seviyesinde göl hacminin 70,03 hm, temel yüksekliğinin 35,50 metre, kret uzunluğunun 870 metre ve toplam 2 milyon 200 bin metreküp dolgu hacmine sahip olacağını aktardı.

Çorum'da sulama ve içme suyu sağlayacak olan projenin bölge için önemini iyi bildiklerini ifade eden Balta, amaçlarının projeyi hızla tamamlayarak, Sungurlu'nun tarım arazileri için su sıkıntısını kökten çözmek olduğunu dile getirdi.