Sünnet eğlencesinde havaya ateş açan şahıs yakalandı

Maltepe'de bir sünnet düğününde elindeki kurusıkı silahla havaya ateş eden şahıs, yapılan çalışmaların ardından tespit edilerek yakalandı.

KAYNAK: İHA
Sünnet eğlencesinde havaya ateş açan şahıs yakalandı

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fındıklı mahallesinde 17 Eylül'de, M.Ç. (42) isimli şahıs sünnet düğünü konvoyunda araçtan silahla havaya ateş açıp bu görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatılarak yapılan incelemede kimlik bilgileri belirlenen M.Ç.(42) isimli şahsın havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği tespit edildi ve şüpheli şahıs 22.09.2023 tarihinde Maltepe ilçesinde olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan şahıs genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan 23 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.

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