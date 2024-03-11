Sunucu canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu. Ekonomi kitabı okurken neden duygulandı?

Flash TV Haber sunucusu Handan Turan Koltuk, Meriç Köyatası’nın son kitabından Atatürk’ün ekonomi politikalarını aktarırken, gözyaşlarını zor tuttu.

Başarılı haber sunucusu Handan Turan Koltuk, Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Türkiye’nin Fabrika Ayarları, Ekonomide Karşı Devrim kitabından seçtiği paragrafı okurken, boğazı düğümlendi ve neredeyse ağlayacaktı.

“Sanayi devrimini ıskalamış, yarı sömürge bir din tarım toplumu üzerine kurulan Cumhuriyet, 15 yıllık Atatürk döneminde, dış açık vermeden, iç açık vermeden, sadece 4 yıl bütçe açığı, 11 yıl bütçe fazlası vererek, dış ve iç borç sarmalına girmeden, kendi kaynaklarıyla sanayileşmeyi gerçekleştirmenin, geri kalmışlığın üstesinden gelmenin ve bağımsızlığı sağlamanın mümkün olduğunu gösterdi.”

“BİR EKONOMİ KİTABI DUYGULANARAK OKUNUR MU? OKUNURMUŞ"

Başarılı sunucu, bu paragrafı aktardıktan sonra kendi kendine “Bir ekonomi kitabı duygulanarak okunur mu?” diye sordu ve yanıtladı:

“Okunurmuş…”

Meriç Köyatası’nın kitabı denizkutuphanesi internet sitesinden temin edilebiliyor.

MERİÇ KÖYATASI KİMDİR?

Meriç Köyatası, 1957 İzmir doğumludur. 1980 Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Köyatası; YeniAsır, Hürriyet, Star TV, HaberTürkTV, Akşam ve Milliyet gazetelerinde, muhabir, ekonomi servisi müdürlüğü, köşe yazarı, TV programcısı ve yönetici olarak çalışmıştır.

MERİÇ KÖYATASI'NIN DİĞER ESERLERİ NELERDİR?

Denizde Yaşamak

Ne Olacak Bu Memleketin Hali?