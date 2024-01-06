Sunucunun soluk borusuna kuruyemiş kaçtı. Canlı yayında yürekler ağza geldi

TV100 ekranlarında dün akşam yayınlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programı sırasında talihsiz anlar yaşandı.

Programın sunucusu Cansu Canan Özgen, programı sunarken boğazına kuruyemiş kaçtı.

SOLUK BORUSUNA KURUYEMİŞ KAÇTI

O esnada konuklar, durumu fark edemeyip konuşmaya devam etti. Özgen’in sürekli öksürmesi sonrası konuklar ayağa kalkıp, Özgen'e yardım etmeye çalıştı ve canlı yayına ara verildi.

Programın konukları arasında yer alan gazeteci Can Özçelik, reklam arasında Özgen'e Heimlich Manevrası ile müdahale etti. Program yeniden başlarken Özgen, kendisini boğulmaktan kurtaran Özçelik'e teşekkür etti.

HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARDI

Yayına döndüklerinde kendisine Heimlich Manevrası ile müdahale eden konuğu Özçelik'e teşekkür eden Özgen, "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich Manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Canlı yayındaki talihsiz anları, saniye saniye kameraya yansıdı.