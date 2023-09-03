'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti

Senarist Muharrem Buhara, 66 yaşında hayatını kaybetti. Buhara'nın ölüm haberini 'Süper Baba'nın başrol oyuncusu Şevket Altuğ sosyal medyadan paylaştı.

'Süper Baba' ve 'İkinci Bahar'ın senaristi Muharrem Buhara hayatını kaybetti

1993-1997 yılları arasında yayınlanan 'Süper Baba' ve 1998-2001 arası yayınlanan 'İkinci Bahar'ın senaryosunu kaleme alan, çok sayıda çocuk öykü kitabının da yazarı olan Muharrem Buhara hayatını kaybetti.

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Buhara, Pendik Yenişehir Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçedeki Osmangazi Mezarlığı'na defnedilecek.

Şevket Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hoşça kal Muharrem. Her şey için sonsuz teşekkürler. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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1957 yılında İstanbul'da doğan Muharrem Buhara, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. Lise yıllarında oyuncu olarak başlayan sanat çalışmalarını, daha sonra çocuk tiyatrosu oyun yazarlığı üzerine yoğunlaştırdı.


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