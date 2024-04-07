Süper Kupa değil süper kumpanya. 'Skandal, rezalet' diyerek açıkladı. Sedat Kaya yazdı

Skandal desek az kalır.

Rezalet desek yeterli olmaz.

Kepazelik bu.

Hatta hepsi bir arada.

32 kısım tekmili birden.

"Süper Kupa" değil, skandal, rezalet ve kepazeliğin yaşandığı bir "Süper kumpanya."

İster kız, ister gül, ister ağla.

İş bilmez bir federasyonun futbolumuza sürdüğü bir kara lekedir bu.

Süper Kupa Türk Futbolunun sözde en prestijli kupasıydı.

Süper; Türk Dil Kurumuna göre nitelik, nicelik ve derece yönlerinden çok üstün olan anlamına geliyor.

Türk Futbol Federasyona göre ise acizlik, işbilmezlik, kepazelik demek.

Çünkü ne nitelik bıraktılar, ne nicelik.

Süper Kupa'yı son yılların en anlamsız, en gereksiz, en sıradan maçı haline getirdiler.

Futbol tarihi, elindeki değeri bu kadar değersizleştiren bir yönetim görmedi.

Futbol tarihi ülkesinin futboluna bu kadar zarar veren bir federasyona şahit olmadı.

Bu federasyon bu maçı koskoca bir sezonda iki kulübü ikna ederek oynatacak bir tarih bulamadı.

Yukarıdan emirle Riyad diye tutturdu, eline yüzüne bulaştırdı, milyonların gözünde yüzkarası oldu.

Arabistan'da dağlara taşlara yaptılar ama akıllanmadılar.

Zaten akıllanmak için de bir akıl olması gerekmiyor mu?

Bu sezon yaşananları bir düşünün.

Herhangi bir kahveden, sıradan bir futbolsevere bu görevi verseler, inanın bu kadar acizlik, bu kadar saçmalık, bu kadar futbol dışı olaya imza atmazdı.

Bu federasyon sezon boyu arka arkaya yarattığı skandallardan sonra bugünlere geldi.

Ama bugün duvara tosladı.

Bu gece kepazeliğin son perdesi oynandı.

Fenerbahçe Avrupa maçını düşünerek istediği ertelemenin reddedilmesi nedeniyle sahaya U-19 takımıyla çıktı.

Şanlı Urfa'da Sarı-Lacivertli formayı giyen çocukların yaş ortalaması 18 bile değildi.

Bu çocuklar bu maçtan 6 saat önce İstanbul'da Giresunspor'la oynamıştı.

Yani aynı gün içinde 2'nci maçlarına çıkıyorlardı.

Galatasaray ise tüm yıldızlarının yer aldığı ideal kadrosuyla sahadaydı.

Maçın sonucu başlamadan belliydi zaten.

Daha 1.dakika dolmadan Galatasaray İcardi ile öne geçti.

Bu golden hemen sonra Fenerbahçe sahadan çekildi.

Maç tatil edildi.

Rezaletin son perdesi.

Maçla ilgili kararı federasyon verecek.

Sonunda Galatasaray kupayı alacak, Fenerbahçe hükmen yenik sayılacak.

Galatasaray'ı kutlarız.

Ama kupanın

"Süper"i gitti, sapı federasyona kaldı.

Eserleriyle iftihar edebilirler.

Fenerbahçe'nin bu tavrını doğru bulmayabilirsiniz.

Eleştirebilirsiniz.

Ama birilerinin, herkesin şikayetçi olduğu bu bozuk düzenin çarkına çomak sokması gerekiyordu, o çomağı Fenerbahçe soktu.

Ses de getirdi.

Daha maç başlamadan federasyon 18 Temmuz'da kongre kararı aldığını açıkladı.

Neye yarar?

Hemen gitmeliler.

Görevde kaldıkları her gün, her saat futbolumuz için kayıptır.

Düşün yakamızdan.