Süper Kupa finali Bakü'de mi oynanacak? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, SOCAR ile yapılan sponsorluk anlaşmasının tanıtımında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasının çok iyi olacağını ifade etti.

Süper Kupa finali Bakü'de mi oynanacak? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray, SOCAR ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-2024 sezonundan başlamak üzere üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

Cimbom'un Avrupa maçlarındaki forma göğüs sponsoru olacak SOCAR, Galatasaray'a yıllık 5 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta yapılan imza töreninde açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

''HEM DUYGULANDIM HEM GURURLANDIM''
"Dün stadyumda gerçekleşen imza töreninde hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerin analizini çok iyi yaptık. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı en yükseğe çıkarmak için hareket ediyoruz."

''SOCAR'IN YANIMIZDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ''
"Avrupa'da büyük hedefler doğrultusunda ilerlediğimiz bu yolda SOCAR'ın yanımızda olması çok önemli. Bu anlaşmanın her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu süreç Karabağ ile depremzedeler yararına oynadığımız dostluk maçıyla başladı. Önümüzdeki dönemde Azerbaycan'ın merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i anmak adına Karabağ ile bir maç yapacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum"

''TEK MİLLET OLMANIN GEREKLİLİKLERİNDEN BİRİSİ BU''
"Karabağ, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemlidir. Galatasaray da buradaki duruşunu göstermek için Karabağ'ı kardeş kulüp olarak seçmiştir. Spor konusundaki deneyimlerimizi Azerbaycan ile paylaşmamız lazım. Tek millet olmanın gerekliliklerinden birisi bu."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI
Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanma ihtimali üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Özbek, "Bu Federasyon'un vereceği bir karar aslında. Çok iyi olur, çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı sürdüreceğiz. İnşallah olur" dedi.

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