Süper Lig devi Kenan Yıldız'ın peşinde. İtalyan basını transferde son durumu açıkladı

Juventus'ta gösterdiği performansla teknik direktör Allegri'nin gözüne giren ve milli takıma davet edilen Kenan Yıldız, Süper Lig devinin ağına düştü.

Süper Lig devi Kenan Yıldız'ın peşinde. İtalyan basını transferde son durumu açıkladı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'a talip oldu.

Sarı Lacivertlilerin teklifi Juventus tarafından reddedildi.

İtalyan devi, Türk futbolcu için Benfica'dan gelen teklifi de reddetmişti.

Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için bir girişimde daha bulunacağı iddia edildi.

Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla bu sezon Serie C ve Serie A'da olmak üzere 7 resmi maça çıktı.

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı.

Ayrıca Kenan Yıldız, milli takıma da çağırıldı.

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