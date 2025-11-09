Antalyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, milli araya moralli girdi. Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar da hız kazanacak.

Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetim, Antalyaspor maçının ardından milli arada transfer çalışmaları için bir araya gelecek. Siyah-beyazlıların gündeminde kaleci transferi de yer alıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarların tepkisinin ardından Mert Günok'u kesti ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Beşiktaş, ara transfer döneminde duruma göre bir yabancı kaleci transferi de planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN STEFAN ORTEGA BOMBASI

Beşiktaş, Manchester City'den Stefan Ortega'yı Listesine dahil etti. Manchester City, yaz transfer döneminde kaleye Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi isimleri transfer etti. Bu gelişmenin ardından Ortega da kulübeye hapsoldu. Beşiktaş, 33 yaşındaki kalecinin bu durumundan faydalanmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ortega'nın, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.