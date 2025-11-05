Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, yine büyük oynuyor. Leroy Sane ve Osimhen transferleriyle Avrupa'da kendinden söz ettiren sarı-kırmızılıların gözünü bu sefer Lionel Messi'ye diktiği öne iddia edildi.

LIONEL MESSI İÇİN GALATASARAY SESLERİ

Gazeteci Zeki Uzundurukan'ın haberine göre; Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Lionel Messi ile ilgileniyor. Uzundurukan, "Messi 4 aylığına Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray'ın scoutları uzun süredir Messi'nin durumunu takip ediyormuş." dedi.

10 MİLYON EURO

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Uzundurukan, "Messi'nin MLS'de eline geçen para 10 milyon euro. Galatasaraylı yöneticiler, 'Bu parayı biz öderiz.' demiş." sözlerini sarf etti.