Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, yine büyük oynuyor. Leroy Sane ve Osimhen transferleriyle Avrupa'da kendinden söz ettiren sarı-kırmızılıların gözünü bu sefer Lionel Messi'ye diktiği öne iddia edildi.

LIONEL MESSI İÇİN GALATASARAY SESLERİ

Gazeteci Zeki Uzundurukan'ın haberine göre; Galatasaray'ın Inter Miami forması giyen Lionel Messi ile ilgileniyor. Uzundurukan, "Messi 4 aylığına Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray'ın scoutları uzun süredir Messi'nin durumunu takip ediyormuş." dedi.

Süper Lig devinden 4 aylığına Lionel Messi harekatı! Tüm dünya bu transferi konuşacak - Resim : 2

10 MİLYON EURO

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Uzundurukan, "Messi'nin MLS'de eline geçen para 10 milyon euro. Galatasaraylı yöneticiler, 'Bu parayı biz öderiz.' demiş." sözlerini sarf etti.

