2019/2020 sezonunda Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Türkiye'ye geri dönebilir. Kariyerine Atletico Madrid'de devam eden Alexander Sörloth'un transferi için Süper Lig devi harekete geçiyor.

ALEXANDER SÖRLOTH İÇİN FENERBAHÇE SESLERİ

LaLiga ekibi Atletico Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, kırmızı-beyazlıların ara transfer döneminde forvet hattına bir takviye yapacağını duyurdu. Kulübün, Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic ve Atalanta'nın golcüsü Ademola Lookman'ı gündemine aldığı belirtildi. Simeone'nin talebi üzerine forvet transferine yoğunlaşan Atletico, bu iki yıldızdan birini renklerine bağlamak istediği aktarıldı.

Öte yandan bu gelişmeyle birlikte Alexander Sörloth ile de yollar ayrılacak. Norveçli golcünün 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Atletico Madrid cephesi, hedeflediği forvet hamlesinin gerçekleşmesi durumunda ara transfer döneminde Sörloth ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yıldız golcü için en ciddi adayların başında, Süper Lig devi Fenerbahçe geliyor.

ALEXANDER SÖRLOTH OPERASYONU

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında transfer bütçesinin büyük bir bölümünü santrfor bölgesine ayırma kararı aldı. Jhon Duran ile yolların ayrılması, Youssef En-Nesyri'nin ise bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanırken, Cenk Tosun'un da takıma veda etmesi beklendiği belirtildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, bu bölgeye tartışılmaz bir isim takviye etmeyi hedeflediği kaydedildi. Bu bağlamda Robert Lewandowski de dahil olmak üzere birçok isim gündeme gelirken, camia içerisinde en güçlü adayın yaşı ve form durumu itibarıyla Alexander Sörloth olduğu belirtildi.

Gerek yaşı, gerekse son sezonlarındaki performansı sebebiyle sarı-lacivertliler, dev bir operasyonla bu transferi tamamlamayı hedeflediği bilgisi ayrıntılarda yer aldı.