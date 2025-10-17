Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yapmıştı. Saran’ın sözleri arasında en çok dikkat çeken bölümlerden biri ise hiç kuşkusuz Jose Mourinho hakkında ortaya attığı iddiaydı.

Başkan Saran, Portekiz’deki kamp dönemiyle ilgili, “Orada çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde sadece bir antrenman yapılmış. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE İLE İLGİLENMİYORUM"

Sabah’ta yer alan habere göre; Sadettin Saran’ın sözleri Jose Mourinho’ya soruldu. Deneyimli teknik direktör ise tek cümleyle yanıt verdi: "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." Mourinho, konuya dair başka bir açıklamada bulunmadı.

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdı - Resim : 2

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Jose Mourinho'nun bu sözleri sonrası birçok Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, bu açıklamanın etik olmadığını ve Mourinho'nun gerçeği dile getirmesi gerektiğini belirtti.

