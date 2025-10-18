Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Başakşehir ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri... - Resim : 2

BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Harit, Kaluzinski, Operi, Bertuğ, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

