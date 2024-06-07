Süper Lig ekibinde ayrılık

Kırmızı-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunda KVC Westerlo takımından bonservisi kiralanan Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, Muhammet Gümüşkaya'ya katkıları nedeniyle teşekkür edildi ve kariyerinde başarı dilendi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''2023-24 sezonunda KVC Westerlo takımından kiralık olarak aramıza katılan oyuncumuz Muhammed Gümüşkaya ile vedalaşıyoruz. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Muhammed.''