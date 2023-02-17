Manisa FK'ya Süper Lig'den transfer

TFF 1.Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Hatayspor'dan sol bek Kaan Kanak ve 1.Lig'de yer alan Adanaspor'dan orta saha Burak Çoban'la anlaşma sağladı. İki oyuncunun da sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.

Ankaragücü'nde profesyonelliğe imza atan Kaan, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta Hatayspor forması terletip bir kez fileleri sarstı. Almanya'nın Stuttgart ekibinde futbola başlayan gurbetçi Burak ise Memmingen, Illertissen ve Ulm 1846'da görev yaptıktan sonra Türkiye'ye geldi. İlk olarak Turgutluspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Afyonspor ve Adanaspor'da oynadı. Burak bu sene ise Adanaspor'la 22 lig maçına çıktı ve 4 kez gol sevinci yaşadı.