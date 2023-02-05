Zirvede yara aldı. Samsunspor Manisa FK ile berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Manisa FK ile karşı karşıya geldi.

PENALTI KAÇTI

Mücadelenin 4. dakikasında Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Zeki Yavru, topu direğe vurdu ve penaltıyı kaçırdı.

Sonrasındaki karşılıklı pozisyonlarda gol sesi çıkmayınca ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL PERDESİNİ CİHAN AÇTI

İkinci yarıya ise konuk takım hızlı başladı ve 69. dakikada golü buldu. Cihan'ın kullandığı köşe vuruşunda Yunus Emre topu ağlara gönderdi ve Samsunspor 1-0 öne geçti.

CEVAP GECİKMEDİ

Atılan gole cevap gecikmedi ve 82. dakikada Manisa FK beraberliği yakaladı. Fernandes'in kullandığı penaltı ağlarla buluştu ve skorda dengeyi sağladı.

Bu sonuçla maç 1-1 bitti ve iki takım puanları paylaştı. Haftayı Samsunspor 42 puanla kapatırken, Manisa FK da 30 puanla kapattı.