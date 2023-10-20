Süper Lig heyecanı milli aranın ardından devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.
Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.
İşte mücadelelerin programı;
21 Ekim Cumartesi:
Kayserispor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
Gaziantep FK-Antalyaspor: Abdullah Şaşkın
Konyaspor-Pendikspor: Recep Çınar
Galatasaray-Beşiktaş: Sedat Kaya, Gürel Yurttaş
22 Ekim Pazar:
Sivasspor-Kasımpaşa: Abdullah Şaşkın
Samsunspor-Başakşehir: Mirza Şeker
Fenerbahçe-Hatayspor: Fatih Saboviç
23 Ekim Pazartesi:
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Mirza Şeker
Trabzonspor-Alanyaspor: Turgay Beşyıldız