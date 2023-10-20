Süper Lig heyecanı milli aranın ardından devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları, milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Yeniçağ yazarları, mücadeleler biter bitmez yazacaklar. İşte program...

Süper Lig heyecanı milli aranın ardından devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.

Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.

İşte mücadelelerin programı;

21 Ekim Cumartesi:

Kayserispor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız

Gaziantep FK-Antalyaspor: Abdullah Şaşkın

Konyaspor-Pendikspor: Recep Çınar

Galatasaray-Beşiktaş: Sedat Kaya, Gürel Yurttaş

22 Ekim Pazar:

Sivasspor-Kasımpaşa: Abdullah Şaşkın

Samsunspor-Başakşehir: Mirza Şeker

Fenerbahçe-Hatayspor: Fatih Saboviç

23 Ekim Pazartesi:

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Mirza Şeker

Trabzonspor-Alanyaspor: Turgay Beşyıldız

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