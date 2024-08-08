Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da başlıyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlıyor. İşte haftanın programı...

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor.

Yeni sezonun açılışını, son şampiyon Galatasaray yapacak. Cimbom, evinde Hatayspor'u konuk edecek.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez yazılarını okuyucular ile buluşturacak.

İşte program:

CUMA
Galatasaray-Hatayspor: Sedat Kaya

CUMARTESİ
Kasımpaşa-Konyaspor: Recep Çınar
Antalyaspor-Göztepe: Mirza Şeker
Fenerbahçe-Adana Demirspor: Sedat Kaya

PAZAR
Sivasspor-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
Alanyaspor-Eyüpspor: Volkan Aliakar
Samsunspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

PAZARTESİ
Rizespor-Başakşehir: Volkan Aliakar
Bodrum FK-Gaziantep FK: Eren Bozdaş

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