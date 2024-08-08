Fenerbahçe'den flaş Melih Mahmutoğlu kararı

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Fenerbahçe'den flaş Melih Mahmutoğlu kararı

Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Beko, iç transfer çalışmalarında önemli bir adım atarak takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2013-14 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasını giyen ve yıllardır takım kaptanlığı görevini başarıyla sürdüren Melih Mahmutoğlu ile yeni bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kulübümüz, formamızı 11 sezondur terleten ve bu süreçte bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra altı Türkiye Ligi, dört Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferine imza atan Melih Mahmutoğlu ile yeni sözleşme konusunda mutabakata varmıştır. Melih, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko formasıyla 12. sezonuna girerken, Sarı-Lacivertli takımla bir EuroLeague, altı Basketbol Süper Ligi, dört Türkiye Kupası ve üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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