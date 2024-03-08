Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesi ile sona erecek.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez karşılaşmaları değerlendrecek.

İşte haftanın programı:

CUMA
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Sedat Kaya

CUMARTESİ
13.00 Sivasspor-Alanyaspor: Eren Bozdaş
16.00 Konyaspor-Adana Demirspor: Recep Çınar
19.00 Trabzonspor-Karagümrük: Turgay Beşyıldız
19.00 Başakşehir-Antalyaspor: Volkan Aliakar

PAZAR
13.30 Kayserispor-Hatayspor: Eren Bozdaş
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Volkan Aliakar
16.00 Samsunspor-Ankaragücü: Turgay Beşyıldız
19.00 Fenerbahçe-Pendikspor: Fatih Saboviç

PAZARTESİ
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

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