Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.
İşte maçların programı;
CUMA
Samsunspor-Gaziantep FK: Turgay Beşyıldız
CUMARTESİ
Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mirza Şeker
Trabzonspor-Pendikspor: Turgay Beşyıldız
Galatasaray-MKE Ankaragücü: Sedat Kaya
PAZAR
Karagümrük-Kasımpaşa: Abdullah Şaşkın
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Fatih Saboviç
Konyaspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
Adana Demirspor-Alanyaspor: Mirza Şeker
PAZARTESİ
Kayserispor-Başakşehir: Abdullah Şaşkın