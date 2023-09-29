Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'de heyecan, 7. hafta maçları ile devam ediyor. İşte karşılaşmaların programı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.

İşte maçların programı;

CUMA

Samsunspor-Gaziantep FK: Turgay Beşyıldız

CUMARTESİ

Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Mirza Şeker

Trabzonspor-Pendikspor: Turgay Beşyıldız

Galatasaray-MKE Ankaragücü: Sedat Kaya

PAZAR

Karagümrük-Kasımpaşa: Abdullah Şaşkın

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Fatih Saboviç

Konyaspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

Adana Demirspor-Alanyaspor: Mirza Şeker

PAZARTESİ

Kayserispor-Başakşehir: Abdullah Şaşkın

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