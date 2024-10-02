Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 8. Haftada düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Alanyaspor maçına Mehmet Türkmen atanırken, Beşiktaş'ın Gaziantep'e konuk olacağı maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Trabzonspor'un Hatayspor ile oynayacağı maçta Kadir Sağlam görev alacak.
Öte yandan Fenerbahçe bu hafta BAY geçecek.
İşte haftanın hakemleri:
4 Ekim Cuma
20.00 Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan
5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu