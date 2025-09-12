Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 7 - 16. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Derbi tarihleri de belli oldu.
İşte o tarihler;
Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi 20.00
Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi 20.00
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar 20.00
Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi 20.00
Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar 20.00
