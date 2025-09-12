Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 7. ile 16. haftasında oynanacak olan maçların tarihlerini açıkladı. Derbi tarihleri de belli oldu.

İşte o tarihler;

Galatasaray - Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi 20.00

Galatasaray - Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi 20.00

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar 20.00

Fenerbahçe - Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi 20.00

Trabzonspor - Beşiktaş: 14 Aralık Pazar 20.00

