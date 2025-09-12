Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Nihat Kırmızı açıklamalarda bulundu. Kırmızı, milli takımda sakatlanan Victor Osimhen'in son durumunu da duyururken, transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında da yaşanan olayların perde arkasını anlattı. şte detaylar...

Galatasaray Kulübüb Yönetisici Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Kırmızı, Barış Alper Yılmaz ve sakatlığı bulunmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında oynanacak olan Frankfurt maçında ilk 11'de sahada yer alması beklenen Victor Osimhen için de ayrı bir parantez açtı.

nihat-kirmizi-galatasaray-sportif-as-yonetim-kurulunda.png

İşte Nihat Kırmızı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"BARIŞ ALPER YILMAZ TEK BACAĞIYLA OYNAR"

Taraftar ile Barış Alper Yılmaz arasında hiçbir zaman sorun olmadı. Barış gerçek bir Galatasaraylı. Trollerin söylediklerine bakmayın. Her genç oyuncunun hayalleri vardır. Barış'ın da var. Ama 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dendiği zaman ikiletmedi. Galatasaray'la yürüyeceğini söyledi. Bazı şeyler abartılıyor, olduğundan farklı gösteriliyor. Bazen başkaları maksatlı haberler çıkartarak, taraftarımızın kafasını karıştırıyor.

Bunu yapan rakip takım taraftarları genel olarak. 'Yarın maç var, çık oyna' deseniz, Barış tek bacağıyla da olsa çıkar oynar. Barış hala aynı noktada. Barış'la ilgili bir sorun yok. Biz hiçbir zaman Barış'ı dışlamadık, ona sırtımızı dönmedik.

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transferAli Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

baris-alper-yilmaz-galatasaray-2025-2026-1755847910-175481.jpg

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Barış zamanı geldiğinde Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda yurt dışına transfer yapar. Barış Alper'in menajerlik yetkisi verdiği kişiyle çalışmaya devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz yönetim olarak. Barış'ın kendisi de bu durumu değerlendirecek. Bir sorun varsa bunu çözeriz."

Daha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadıDaha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadı

o.jpeg

Arda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen olduArda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen oldu

"VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU NET DEĞİL"

"Osimhen ile sahayı çıkmayı çok isteriz tabii ki Frankfurt maçında... Ama inanın durum net değil. Osimhen oynamasa da yerine oynayacak çok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi ilk maçı bizim için deplasman olmayacak. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Kazanacağımıza inanıyorum.

Ali Koç düştü!Ali Koç düştü!

Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyorTransferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Son Haberler
Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Bağırsakları rahatlatıp makine gibi çalıştırıyor! Yoğurttan 10 kat faydalı
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Peynirden çikolataya yine yok yok! Bakanlık ünlü markaları tek tek ifşa etti
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Mahsun Kırmızıgül ateş püskürdü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)
Borsa güne düşüşle başladı! (12 Eylül 2025)