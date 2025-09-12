Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

Galatasaray Kulübüb Yönetisici Nihat Kırmızı, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Kırmızı, Barış Alper Yılmaz ve sakatlığı bulunmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında oynanacak olan Frankfurt maçında ilk 11'de sahada yer alması beklenen Victor Osimhen için de ayrı bir parantez açtı.

İşte Nihat Kırmızı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"BARIŞ ALPER YILMAZ TEK BACAĞIYLA OYNAR"

Taraftar ile Barış Alper Yılmaz arasında hiçbir zaman sorun olmadı. Barış gerçek bir Galatasaraylı. Trollerin söylediklerine bakmayın. Her genç oyuncunun hayalleri vardır. Barış'ın da var. Ama 'Galatasaray'ın sana ihtiyacı var' dendiği zaman ikiletmedi. Galatasaray'la yürüyeceğini söyledi. Bazı şeyler abartılıyor, olduğundan farklı gösteriliyor. Bazen başkaları maksatlı haberler çıkartarak, taraftarımızın kafasını karıştırıyor.

Bunu yapan rakip takım taraftarları genel olarak. 'Yarın maç var, çık oyna' deseniz, Barış tek bacağıyla da olsa çıkar oynar. Barış hala aynı noktada. Barış'la ilgili bir sorun yok. Biz hiçbir zaman Barış'ı dışlamadık, ona sırtımızı dönmedik.

Barış zamanı geldiğinde Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda yurt dışına transfer yapar. Barış Alper'in menajerlik yetkisi verdiği kişiyle çalışmaya devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz yönetim olarak. Barış'ın kendisi de bu durumu değerlendirecek. Bir sorun varsa bunu çözeriz."

"VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU NET DEĞİL"

"Osimhen ile sahayı çıkmayı çok isteriz tabii ki Frankfurt maçında... Ama inanın durum net değil. Osimhen oynamasa da yerine oynayacak çok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi ilk maçı bizim için deplasman olmayacak. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Kazanacağımıza inanıyorum.

