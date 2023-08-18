Süper Lig'de program açıklandı. Maç saatleri değişti mi

İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.
TFF Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın müsabaka programını ilan etti.
İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.