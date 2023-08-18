Süper Lig'de program açıklandı. Maç saatleri değişti mi

İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımların fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecek.