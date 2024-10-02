Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti. İşte son durum

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Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti. İşte son durum

Süper Lig’de geçen 7 hafta sonunda şampiyonluk oranları değişti. Oranlara göre, şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray gösteriliyor.

Süper Lig’de 7 hafta geride kalırken Galatasaray puan cetvelinde liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise aynı anı puanda bulunurken sarı kırmızılıları 3 puan geriden takip ediyor.

Ligde geçen 7 haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti. Puan tablosunda lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.

Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.

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