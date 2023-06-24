Süper Lig'de sezonu açan ilk takım Samsunspor oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, yeni sezonu açtı. Takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu önderliğinde çalışmalara başladı.

Süper Lig'de sezonu açan ilk takım Samsunspor oldu

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Spor Toto 1.Ligi’nden, 11 yıllık bir aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e yükselen Yılport Samsunspor, 2023-2024 sezonunu Türkiye’de açan ilk Süper Lig ekibi oldu.

Kırmızı-Beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri’nde dün yaptığı ilk idman ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu nezaretinde, Nuri Asan Tesisleri’ndeki ilk antrenmanını gerçekleştiren Kırmızı-Beyazlılar’da, futbolcuların son derece neşeli ve heyecanlı oldukları gözlendi.

Samsunspor’un kadrosunda halen sözleşmesi devam eden, başka takımlarda kiralık oynayanların da dönmesiyle birlikte yaklaşık 50 futbolcu bulunuyor. Eroğlu’nun, birinci etap çalışmaları sonunda elindeki oyuncuların yarıya yakınını kadrodan çıkartması ve sayıyı 22-23’e düşürmesi bekleniyor.

Eroğlu, yeni sezonun ikinci idmanını da bugün gerçekleştirecek.
Bu arada; yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 3-14 Temmuz tarihlerinde Erzurum Palandöken’de gerçekleştirecek olan Samsunspor’da, bu sezonki hedef ligi iyi bir yerlerde bitirebilmek olacak.

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