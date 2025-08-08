Süper Lig'de sezonun ilk VAR hakemi belli oldu!

Kaynak: İHA
Süper Lig'de sezonun ilk VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında Gaziantep FK ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu mücadelenin var hakemini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 2025 - 2026 sezonunun açılış maçında saat 21.30’da Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabakada Ali Şansalan sezonun ilk düdüğünü çalan hakem olacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

aw513403-01.jpg

Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka’ya AVAR’da Candaş Elbil eşlik edecek.

