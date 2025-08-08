Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu

Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu

Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Marco Asensio transferinden vazgeçmişti. Sarı-lacivertli taraftarların takıma katılmasını çok istediği Marco Asensio'nun, Marsilya ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerkeni, İspanyol yıldız, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol kanat için milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile görüşmelerinde sona geldi. Çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşan Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrılırken mücadelenin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

MARCO ASENSIO'DAN FLAŞ BEĞENİ!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak daha sonra transferinden geri adım attığı Marco Asensio, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir hamle yaptı.Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol futbolcu, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın yaptığı paylaşımı beğendi.

İşte o beğeni;

ss.jpeg

Marco Asensio'nun Milan Skriniar'ın Fenerbahçe ile ilgili paylaşımını beğenmesi sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milan Skriniar, "Savaştık. Kaybettik. Ama Kadıköy’de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" ifadelerini kullanmıştı.

Marco Asensio ile Milan Skriniar, Paris Saint-Germain'de takım arkadaşlığı yapmışlardı.

