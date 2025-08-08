Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'de forma giyen Ederson Moraes ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı eldiven için bir kez daha harekete geçeceği ve takıma birçok dünya yıldızı kazandıran menajer Gardi'nin bu operasyonu yöneteceği öğrenildi.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki en önemli konu kaleci transferi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer etmek için büyük uğraş veriyor.

EDERSON'U GALATASARAY'A GETİRMEK İÇİN GARDI DEVREDE

Galatasaray, 32 yaşındaki kalecinin transferi için önümüzdeki günlerde bir kez daha harekete geçecek. Yıldız transferleri bitiren menajer olarak bilinen George Gardi'nin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için masaya oturacağı öğrenildi.

Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor.

