Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki en önemli konu kaleci transferi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u transfer etmek için büyük uğraş veriyor.

EDERSON'U GALATASARAY'A GETİRMEK İÇİN GARDI DEVREDE

Galatasaray, 32 yaşındaki kalecinin transferi için önümüzdeki günlerde bir kez daha harekete geçecek. Yıldız transferleri bitiren menajer olarak bilinen George Gardi'nin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye gideceği ve Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için masaya oturacağı öğrenildi.



Gardi'nin bu görüşmede Manchester City yetkilileriyle el sıkışacağı ve transferi bitireceği iddia ediliyor.

