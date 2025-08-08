Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın transferinin ardından takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Youssef En-Nesyri için sıra dışı bir gelişme yaşandı. Arabistan'dan birçok talibi olan Youssef En-Nesyri'ye bu kez Premier Lig'den bir talip çıktı. Ada'nın köklü ekiplerinden West Ham United, Faslı oyuncu için dev bir tekif yapmay hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı. Geçtiğimiz sezon başında rekor bedelle sarı-lacivertlilere transfer olan Youssef En-Nesyri, yine rekor kırarak takımdan ayrılabilir.

YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN OLAĞANÜSTÜ RAKAM!

Fichajes'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı Londra ekibinin Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. Öte yandan golcü oyuncu için Suudi Arabistan ekiplerinden Neom, Al Hilal ve Al Qadsiah'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

YOUSSEF EN-NESYRI 30 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını 52 resmi maçta terletmişti. 28 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 30 gol atarken takım arkadaşlarına da 7 kez gol pası vermeyi başarmıştı.

