Süper Lig'de takımların alacağı galibiyet primi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 2 gün kaldı.

Yeni sezon heyecanı yaşanırken, takımların alacağı primler de açıklandı.

Süper Lig'de takımların alacağı galibiyet primi 2 milyon 488 bin lira (80 Bin euro) olarak belirlendi.

Yeni sezonun şampiyonluk primi ise 40 milyon lira (1.3 milyon euro) olacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyet primleri şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi galibiyet primi: 2.8 Milyon euro (83 milyon 118 bin lira)

Konferans Ligi galibiyet primi: 500 Bin euro (14 milyon 843 bin lira)