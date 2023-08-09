Süper Lig'de takımların alacağı galibiyet primi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala takımların alacakları galibiyet primi açıklandı.

Süper Lig'de takımların alacağı galibiyet primi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 2 gün kaldı.

Yeni sezon heyecanı yaşanırken, takımların alacağı primler de açıklandı.

Süper Lig'de takımların alacağı galibiyet primi 2 milyon 488 bin lira (80 Bin euro) olarak belirlendi.

Yeni sezonun şampiyonluk primi ise 40 milyon lira (1.3 milyon euro) olacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyet primleri şu şekilde;

Şampiyonlar Ligi galibiyet primi: 2.8 Milyon euro (83 milyon 118 bin lira)

Konferans Ligi galibiyet primi: 500 Bin euro (14 milyon 843 bin lira)

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Uzmanlar yeni adım sayısını açıkladı. 10 bin adım kuralı artık şart değil Sağlık
Uzmanlar yeni adım sayısını açıkladı. 10 bin adım kuralı artık şart değil
Aslı Gökyokuş'un acı günü Magazin
Aslı Gökyokuş'un acı günü
ABD bu sihirbazları konuşuyor. 4 kişi bir anda 20 metre ötedeki cam kutuya geçti Dünya
ABD bu sihirbazları konuşuyor. 4 kişi bir anda 20 metre ötedeki cam kutuya geçti
Devlet okullarında kayıt parası skandalı: 60 bin liraya kayıt Güncel
Devlet okullarında kayıt parası skandalı: 60 bin liraya kayıt
Trabzonspor Brezilyalı yıldız Tormena'yı istiyor Spor
Trabzonspor Brezilyalı yıldız Tormena'yı istiyor
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü Güncel
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü