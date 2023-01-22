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Trabzonspor'un konuğu İstanbulspor

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 13:38
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Süper Lig'de Trabzonspor İstanbulspor'u konuk edecek

Trabzonspor'un konuğu İstanbulspor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in bugün İstanbulspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan yayımlanacak.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.

684 GÜNDÜR YENİLMİYOR
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

Ligde oynadığı son maçta Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, kupada da Ümraniyespor’u geçerek çeyrek finale yükseldi. Geride kalan 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Abdullah Avcı’nın ekibi, 32 puanla 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de üst üste 7 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanarak 3 puan alan İstanbulspor, son 4 maçında 7 puan topladı ve haftaya 18. sırada girdi.

Gaziantep FK karşısında uzatma dakikalarında alınan 1 puanın ardından HangiKredi Ümraniyespor’u deplasmanda 2-0 yenen Fatih Tekke’nin ekibi, 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle 15 puanı bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor, Cornelius ve Denswil’in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

FATİH TEKKE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK
Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.

Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

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