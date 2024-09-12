Süper Lig’de transferin bitmesine bir gün kaldı

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin sona ermesine 1 gün kaldı. Kulüpler kadrolarına yeni oyuncuları katmak için yarın gece yarısına kadar süreleri bulunuyor.

Ara transfer dönemi ise 30 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

Transfer döneminde şu ana kadar Beşiktaş Immobile, Rafa Silva ve Paulista transferleri ile öne çıktı.

Fenerbahçe ise En Nesyri, Allan Saint Maximin VE Kostic transferleri ile dikkat çekerken Ferdi Kadıoğlu rekor bonservisle İngiltere’ye gitti.

Galatasaray ise Osimhen transferi ile büyük sürprize imza attı. Sarı kırmızılılar ayrıca Sara, Jalert, Jacobs ve Batshuayi’yi kadrosuna kattı.