Ümraniyespor ile Adana Demirspor ikinci randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme müsabakasında Ümraniyespor yarın saat 16.00'da Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda aldığı 14 puanla son sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ MAÇ

Ümraniyespor - Adana Demirspor yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. İki ekip, daha önce Spor Toto 1. Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-beyazlılar sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez mavi-lacivertliler kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor'un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçı 1-0'lık skorla kazanan Adana temsilcisi olmuştu.

Ümraniyespor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta puan alamadı. Adana Demirspor ise son 4 maçında 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Mavi-lacivertliler bu süreçte Ankaragücü ve Sivasspor'u yenerken, Giresunspor, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Ümraniyespor - Adana Demirspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.