Süper Lig'de yeni puan durumu. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı 2'ye düştü

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in rakiplerine 3 puan verildikten sonra oluşan puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
İlk sıradaki Galatasaray, şampiyonluk yolunda en avantajlı takım.
Kalan 4 maçının 2'si deplasmanda oynayacak Sarı Kırmızılılar 1 de hükmen galibiyet alacak.
Galatasaray ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Sarı Kırmızılılar derbi öncesi ezeli rakibine 4 puan fark yaparsa, şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray puan eşitliği durumunda da 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip.
FENERBAHÇE'NİN 2 MAÇI HÜKMEN
Fenerbahçe 3 maça çıkarken 2 hükmen galibiyet alacak.
Galatasaray derbisine kadar ezeli rakibi ile arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Dev maç dahil 2 deplasmanı var.
BEŞİKTAŞ'IN 2 DEPLASMANI VAR
Beşiktaş da 3 maça çıkacak. 1 hükmen galibiyet alacak. 2 deplasmanı var.
İŞTE PUANLAR VE KALAN MAÇLAR
1 - Galatasaray: 32 maç / 76 puan
Kalan maçlar:
-İstanbulspor (D)
-Sivasspor
-MKE Ankaragücü (D)
-Fenerbahçe
2 - Fenerbahçe: 33 maç / 74 puan
Kalan maçlar:
- Trabzonspor
- Antalyaspor
- Galatasaray (D)
3 - Beşiktaş: 33 maç / 71 puan
Kalan maçlar:
- Adana Demirspor (D)
- Kasımpaşa (D)
- Konyaspor
4 - Adana Demirspor: 31 maç / 60 puan
Kalan maçlar:
- Karagümrük (D)
- Beşiktaş
- İstanbulspor (D)
- Başakşehir
- Ankaragücü (D)
5 - Başakşehir: 32 maç / 54 puan
Kalan maçlar:
- Ümraniyespor
- Antalyaspor (D)
- Adana Demir (D)
- Trabzonspor
6 - Kayserispor: 32 maç / 49 puan
Kalan maçlar:
- Alanyaspor
- Karagümrük (D)
- Ankaragücü
- Sivasspor (D)
7 - Trabzonspor: 31 maç / 48 puan
Kalan maçlar:
- Fenerbahçe (D)
- Karagümrük
- Giresunspor (D)
- Alanyaspor
- Başakşehir (D)
8 - Konyaspor: 32 maç / 46 puan
Kalan maçlar:
- Alanyaspor (D)
- Sivasspor (D)
- Karagümrük
- Beşiktaş (D)
9 - Fatih Karagümrük: 31 maç / 44 puan
Kalan maçlar:
- Adana Demirspor
- Trabzonspor (D)
- Kayserispor
- Konyaspor (D)
- Kasımpaşa
10 - Antalyaspor: 32 maç / 39 puan
Kalan maçlar:
- Ankaragücü (D)
- Başakşehir
- Fenerbahçe (D)
- Giresunspor (D)
11 - Alanyaspor: 32 maç / 38 puan
Kalan maçlar:
- Konyaspor
- Kayserispor (D)
- Kasımpaşa
- Trabzonspor (D)
12 - İstanbulspor: 32 maç / 38 puan
Kalan maçlar:
- Galatasaray
- Kasımpaşa (D)
- Adana Demir
- Ümraniyespor
13 - Sivasspor: 32 maç / 37 puan
Kalan maçlar:
- Kasımpaşa
- Galatasaray (D)
- Konyaspor
- Kayserispor
14 - Ankaragücü: 31 maç / 35 puan
Kalan maçlar:
- Antalyaspor
- Ümraniyespor (D)
- Galatasaray
- Kayserispor (D)
- Adana Demir
15 - Kasımpaşa: 31 maç / 34 puan
Kalan maçlar:
- Sivasspor (D)
- İstanbulspor
- Alanyaspor (D)
- Beşiktaş
- Karagümrük (D)
16 - Giresunspor: 33 maç / 34 puan
Kalan maçlar:
- Trabzonspor
- Ümraniyespor (D)
- Antalyaspor
17 - Ümraniyespor: 32 maç / 29 puan
Kalan maçlar:
- Başakşehir (D)
- Ankaragücü
- Giresunspor
- İstanbulspor (D)
18 - Gaziantep: 36 maç / 25 puan
19 - Hatayspor: 36 maç / 23 puan