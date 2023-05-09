Süper Lig'de yeni puan durumu. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı 2'ye düştü

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in rakiplerine 3 puan verildikten sonra oluşan puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

İlk sıradaki Galatasaray, şampiyonluk yolunda en avantajlı takım.

Kalan 4 maçının 2'si deplasmanda oynayacak Sarı Kırmızılılar 1 de hükmen galibiyet alacak.

Galatasaray ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı Kırmızılılar derbi öncesi ezeli rakibine 4 puan fark yaparsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray puan eşitliği durumunda da 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip.

FENERBAHÇE'NİN 2 MAÇI HÜKMEN



Fenerbahçe 3 maça çıkarken 2 hükmen galibiyet alacak.

Galatasaray derbisine kadar ezeli rakibi ile arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Dev maç dahil 2 deplasmanı var.

BEŞİKTAŞ'IN 2 DEPLASMANI VAR

Beşiktaş da 3 maça çıkacak. 1 hükmen galibiyet alacak. 2 deplasmanı var.

İŞTE PUANLAR VE KALAN MAÇLAR

1 - Galatasaray: 32 maç / 76 puan

Kalan maçlar:

-İstanbulspor (D)

-Sivasspor

-MKE Ankaragücü (D)

-Fenerbahçe

2 - Fenerbahçe: 33 maç / 74 puan

Kalan maçlar:

- Trabzonspor

- Antalyaspor

- Galatasaray (D)

3 - Beşiktaş: 33 maç / 71 puan

Kalan maçlar:

- Adana Demirspor (D)

- Kasımpaşa (D)

- Konyaspor

4 - Adana Demirspor: 31 maç / 60 puan

Kalan maçlar:

- Karagümrük (D)

- Beşiktaş

- İstanbulspor (D)

- Başakşehir

- Ankaragücü (D)

5 - Başakşehir: 32 maç / 54 puan

Kalan maçlar:

- Ümraniyespor

- Antalyaspor (D)

- Adana Demir (D)

- Trabzonspor

6 - Kayserispor: 32 maç / 49 puan

Kalan maçlar:

- Alanyaspor

- Karagümrük (D)

- Ankaragücü

- Sivasspor (D)

7 - Trabzonspor: 31 maç / 48 puan

Kalan maçlar:

- Fenerbahçe (D)

- Karagümrük

- Giresunspor (D)

- Alanyaspor

- Başakşehir (D)

8 - Konyaspor: 32 maç / 46 puan

Kalan maçlar:

- Alanyaspor (D)

- Sivasspor (D)

- Karagümrük

- Beşiktaş (D)

9 - Fatih Karagümrük: 31 maç / 44 puan

Kalan maçlar:

- Adana Demirspor

- Trabzonspor (D)

- Kayserispor

- Konyaspor (D)

- Kasımpaşa

10 - Antalyaspor: 32 maç / 39 puan

Kalan maçlar:

- Ankaragücü (D)

- Başakşehir

- Fenerbahçe (D)

- Giresunspor (D)

11 - Alanyaspor: 32 maç / 38 puan

Kalan maçlar:

- Konyaspor

- Kayserispor (D)

- Kasımpaşa

- Trabzonspor (D)

12 - İstanbulspor: 32 maç / 38 puan

Kalan maçlar:

- Galatasaray

- Kasımpaşa (D)

- Adana Demir

- Ümraniyespor

13 - Sivasspor: 32 maç / 37 puan

Kalan maçlar:

- Kasımpaşa

- Galatasaray (D)

- Konyaspor

- Kayserispor

14 - Ankaragücü: 31 maç / 35 puan

Kalan maçlar:

- Antalyaspor

- Ümraniyespor (D)

- Galatasaray

- Kayserispor (D)

- Adana Demir

15 - Kasımpaşa: 31 maç / 34 puan

Kalan maçlar:

- Sivasspor (D)

- İstanbulspor

- Alanyaspor (D)

- Beşiktaş

- Karagümrük (D)

16 - Giresunspor: 33 maç / 34 puan

Kalan maçlar:

- Trabzonspor

- Ümraniyespor (D)

- Antalyaspor

17 - Ümraniyespor: 32 maç / 29 puan

Kalan maçlar:

- Başakşehir (D)

- Ankaragücü

- Giresunspor

- İstanbulspor (D)

18 - Gaziantep: 36 maç / 25 puan

19 - Hatayspor: 36 maç / 23 puan