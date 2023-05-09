Süper Lig'de yeni puan durumu. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı 2'ye düştü

Şampiyonluk yarışında Süper Lig'de heyecan zirveye çıkarken, hükmen galibiyetler eklendiğinde oluşan puan durumu da belli oldu.

Süper Lig'de yeni puan durumu. Galatasaray Fenerbahçe puan farkı 2'ye düştü

Deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'in rakiplerine 3 puan verildikten sonra oluşan puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

İlk sıradaki Galatasaray, şampiyonluk yolunda en avantajlı takım.

Kalan 4 maçının 2'si deplasmanda oynayacak Sarı Kırmızılılar 1 de hükmen galibiyet alacak.

Galatasaray ligdeki son maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı Kırmızılılar derbi öncesi ezeli rakibine 4 puan fark yaparsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray puan eşitliği durumunda da 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip.

FENERBAHÇE'NİN 2 MAÇI HÜKMEN

Fenerbahçe 3 maça çıkarken 2 hükmen galibiyet alacak.

Galatasaray derbisine kadar ezeli rakibi ile arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Dev maç dahil 2 deplasmanı var.
BEŞİKTAŞ'IN 2 DEPLASMANI VAR
Beşiktaş da 3 maça çıkacak. 1 hükmen galibiyet alacak. 2 deplasmanı var.

İŞTE PUANLAR VE KALAN MAÇLAR

1 - Galatasaray: 32 maç / 76 puan

Kalan maçlar:
-İstanbulspor (D)
-Sivasspor
-MKE Ankaragücü (D)
-Fenerbahçe

2 - Fenerbahçe: 33 maç / 74 puan

Kalan maçlar:
- Trabzonspor
- Antalyaspor
- Galatasaray (D)

3 - Beşiktaş: 33 maç / 71 puan

Kalan maçlar:
- Adana Demirspor (D)
- Kasımpaşa (D)
- Konyaspor

4 - Adana Demirspor: 31 maç / 60 puan

Kalan maçlar:
- Karagümrük (D)
- Beşiktaş
- İstanbulspor (D)
- Başakşehir
- Ankaragücü (D)

5 - Başakşehir: 32 maç / 54 puan

Kalan maçlar:
- Ümraniyespor
- Antalyaspor (D)
- Adana Demir (D)
- Trabzonspor

6 - Kayserispor: 32 maç / 49 puan

Kalan maçlar:
- Alanyaspor
- Karagümrük (D)
- Ankaragücü
- Sivasspor (D)

7 - Trabzonspor: 31 maç / 48 puan

Kalan maçlar:
- Fenerbahçe (D)
- Karagümrük
- Giresunspor (D)
- Alanyaspor
- Başakşehir (D)

8 - Konyaspor: 32 maç / 46 puan

Kalan maçlar:
- Alanyaspor (D)
- Sivasspor (D)
- Karagümrük
- Beşiktaş (D)

9 - Fatih Karagümrük: 31 maç / 44 puan

Kalan maçlar:
- Adana Demirspor
- Trabzonspor (D)
- Kayserispor
- Konyaspor (D)
- Kasımpaşa

10 - Antalyaspor: 32 maç / 39 puan

Kalan maçlar:
- Ankaragücü (D)
- Başakşehir
- Fenerbahçe (D)
- Giresunspor (D)

11 - Alanyaspor: 32 maç / 38 puan

Kalan maçlar:
- Konyaspor
- Kayserispor (D)
- Kasımpaşa
- Trabzonspor (D)

12 - İstanbulspor: 32 maç / 38 puan

Kalan maçlar:
- Galatasaray
- Kasımpaşa (D)
- Adana Demir
- Ümraniyespor

13 - Sivasspor: 32 maç / 37 puan

Kalan maçlar:
- Kasımpaşa
- Galatasaray (D)
- Konyaspor
- Kayserispor

14 - Ankaragücü: 31 maç / 35 puan

Kalan maçlar:
- Antalyaspor
- Ümraniyespor (D)
- Galatasaray
- Kayserispor (D)
- Adana Demir

15 - Kasımpaşa: 31 maç / 34 puan

Kalan maçlar:
- Sivasspor (D)
- İstanbulspor
- Alanyaspor (D)
- Beşiktaş
- Karagümrük (D)

16 - Giresunspor: 33 maç / 34 puan

Kalan maçlar:
- Trabzonspor
- Ümraniyespor (D)
- Antalyaspor

17 - Ümraniyespor: 32 maç / 29 puan

Kalan maçlar:
- Başakşehir (D)
- Ankaragücü
- Giresunspor
- İstanbulspor (D)

18 - Gaziantep: 36 maç / 25 puan

19 - Hatayspor: 36 maç / 23 puan

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor Spor
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü Spor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
Yumruk attığı polis linçten kurtardı Güncel
Yumruk attığı polis linçten kurtardı
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum Güncel
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı Güncel
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Eski başbakan tutuklandı Dünya
Eski başbakan tutuklandı
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor Güncel
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor