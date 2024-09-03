Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'lık oldu

Kaynak: AA
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'lık oldu

Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Adana Demirspor da "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor, "çirkin ve kötü tezahürat", Fenerbahçe ve Bellona Kayserispor ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Açıklamada, Adana Demirspor futbolcusu Tolga Kalender’in "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği de bildirildi.

Son Haberler
İsviçre frankı değer kaybetti
İsviçre frankı değer kaybetti
Muhammed Atıcı'ya rekor yetmedi
Muhammed Atıcı'ya rekor yetmedi
Concord hayal kırıklığı yarattı
Concord hayal kırıklığı yarattı
Fenerbahçe'de Krunic gitti. Taraftarı sevinçten çıldırtan detay
Fenerbahçe'de Krunic gitti. Taraftarı sevinçten çıldırtan detay
Microsoft müjdeyi verdi
Microsoft müjdeyi verdi