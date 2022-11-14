Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidecek oyuncular

A Milli Takımımız Katar'daki Dünya Kupası'nda yok. Ama Süper Lig'den gidecek futbolcular var.
Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Süper Lig futbolcuları şunlar:
Michy Batshuayi - Belçika - Fenerbahçe
Francisco Calvo - Kosta Rika - Konyaspor
Driens Mertens - Belçika - Galatasaray
Atiba Hutchinson - Kanada - Beşiktaş
Haji Wright - Amerika Birleşik Devletleri - Antalyaspor
Romain Saiss - Fas - Beşiktaş
Lucas Torreira - Uruguay - Galatasaray
Wout Weghorst - Hollanda - Beşiktaş
Fernando Muslera - Uruguay - Galatasaray
Enner Valencia - Ekvator - Fenerbahçe
Jens Stryger Larsen - Danimarka - Trabzonspor
George Kevin Nkoudou - Kamerun - Beşiktaş
Famara Diedhiou - Senegal - Alanyaspor
Maxi Gomez - Uruguay - Trabzonspor
Victor Nelsson - Danimarka - Galatasaray
Haris Seferovic - İsviçre - Galatasaray
Sam Adekugbe - Kanada - Hatayspor
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