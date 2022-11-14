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Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidecek oyuncular

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na Süper Lig'den gidecek futbolcular belli oldu

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 20:14
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Süper Lig'i Dünya Kupası'nda onlar temsil edecek

Süper Lig'den Dünya Kupası'na gidecek oyuncular
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A Milli Takımımız Katar'daki Dünya Kupası'nda yok. Ama Süper Lig'den gidecek futbolcular var.

Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Süper Lig futbolcuları şunlar:

Michy Batshuayi - Belçika - Fenerbahçe

Francisco Calvo - Kosta Rika - Konyaspor

Driens Mertens - Belçika - Galatasaray

Atiba Hutchinson - Kanada - Beşiktaş

Haji Wright - Amerika Birleşik Devletleri - Antalyaspor

Romain Saiss - Fas - Beşiktaş

Lucas Torreira - Uruguay - Galatasaray

Wout Weghorst - Hollanda - Beşiktaş

Fernando Muslera - Uruguay - Galatasaray

Enner Valencia - Ekvator - Fenerbahçe

Jens Stryger Larsen - Danimarka - Trabzonspor

George Kevin Nkoudou - Kamerun - Beşiktaş

Famara Diedhiou - Senegal - Alanyaspor

Maxi Gomez - Uruguay - Trabzonspor

Victor Nelsson - Danimarka - Galatasaray

Haris Seferovic - İsviçre - Galatasaray

Sam Adekugbe - Kanada - Hatayspor

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